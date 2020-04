Maldini ripercorre la sua carriera: "Ho perso più di tutti. E ho detto no a Lippi nel 2006"

"Sono il giocatore più perdente della storia". Parola di Paolo Maldini, dt del Milan, in una diretta Instagram con Christian Vieri. "Ho vinto tantissimo ma ho perso tre finali di Champions, una finale di Supercoppa Europea, tre Intercontinentali, un Mondiale, un Europeo, una semifinale Mondiale... Ho avuto la fortuna di vincere tanto ma ho visto tante finali perse. Fanno parte del gioco, ho accettato questo. Forse il momento più brutto è quando siamo usciti a Marsiglia, non meritavamo ma non è stato giusto uscire dal campo lì. E' come Federer, è considerato il più perdente... In Nazionale ho avuto grandi squadre, occasioni ma... Niente, ho perso ai rigori mentre nel 2006 ai rigori ha vinto. Quando nel 2006 Lippi mi chiamò dissi 'per rispetto di Trapattoni no'. Quando l'Italia vinse dissi 'ok, sono sfigato'".