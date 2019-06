Maldini, settimana tra scelte e sentenze per il dt del Milan

Le ore di Maldini. Dopo le indiscrezioni sono arrivate le ammissioni, con l’ex capitano pronto ad assumere la guida di Direttore Tecnico della squadra rossonera e con la prima importante scelta della sua seconda vita che porterebbe Marco Giampaolo a vestire i panni di allenatore del Milan. A lato di ciò, un organigramma da completare, con il ruolo di Geoffrey Moncada sempre più centrale nelle dinamiche milaniste, ed una sfera di influenza più ampia rispetto alla passata stagione che faccia dell’ex Monaco un vero braccio armato per il mercato rossonero. In settimana, infine, potrebbe pronunciarsi anche la UEFA rispetto alle presunte violazioni del Fair Play Finanziario contestate al club di via Aldo Rossi. Insomma, sette giorni densi di avvenimenti che scandiranno la genesi dell’era Maldini.