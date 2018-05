© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Intervistato da Sky Sport, lo storico ex giocatore del Milan e della Nazionale Paolo Maldini ha parlato così del possibile ritorno in azzurro di Balotelli: "Chi meglio di Mancini può saperlo, lo ha avuto da ragazzo. Il gruppo va messo per primo, ci si aspetta da Mario, finalmente, un'evoluzione verso l'essere uomo-squadra. Sarebbe un peccato per la Nazionale non avere un calciatore talentuoso come lui, soprattutto in questo momento".