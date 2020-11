Maldini su Maradona: "I giocatori prima di lamentarsi guardino l'amichevole che fece ad Acerra"

Paolo Maldini, direttore sportivo del Milan, ricorda Diego Armando Maradona: "È dura per chi ha amato il calcio che sia sparito un pezzo della propria infanzia, della propria passione. Emblematica l'amichevole ad Acerra in un campo terribile, solo fango. Andrebbe fatta vedere a tutti i giocatori moderni, che si lamentano dei campi brutti".

Aneddoti?"L'ho sentito per messaggio poco prima del suo compleanno. Sembrava stesse meglio, ma gli aneddoti sono legati al campo. Avversario incredibile, considerarlo nemico per chi ama il calcio è difficile. Potevi picchiarlo quanto volevi e lui non reagiva, è stato esemplare. Poi ognuno ha un'opinione us Maradona, sul fatto che sua stato un personaggio controverso, lo è sempre stato, ma per chi ha amato questo sport è stato e sarà un'icona per sempre".