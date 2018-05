Male con le piccole e in trasferta: così il sogno della Samp è rimasto tale

Dal corrispondente a Genova

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La festa è finita. Il sogno europeo si è infranto nella prestazione senza mordente del Mapei Stadium dove la Sampdoria è uscita sconfitta da un combattivo Sassuolo. La formazione di Marco Giampaolo scivola così al nono posto in classifica abbandonando di fatto, non con l’aritmetica, ogni discorso di partecipazione alle prossime competizioni europee. Una possibilità accarezzata per gran parte della stagione, frutto di una grandissima prima parte di campionato dove sono arrivati risultati eccellenti - non vanno certamente dimenticati - contro le big come Juventus e Milan schiantate al “Ferraris” per 3-2 e 2-0.

MALE IN TRASFERTA CONTRO LE PICCOLE - Se a Marassi Quagliarella e compagni hanno raccolto risultati importantissimi, altrettanto non si può dire quando i blucerchiati hanno giocato in trasferta. Il team di Marco Giampaolo, analizzando solo le gare giocate lontano dalla Liguria, sarebbe quintultimo con 15 punti a pari merito con Cagliari e Spal e davanti solo a Crotone, Chievo, Verona e Benevento. Non solo. Analizzando i punti raccolti contro le ultime squadre di questa graduatoria sono soltanto due, frutto dei pareggi contro Cagliari e Verona mentre in casa di Sassuolo, Udinese, Bologna, Crotone e Benevento sono arrivate solo sconfitte, in certi casi pesanti.

DIECI PUNTI NELLE ULTIME DIECI GARE - Calo verticale di prestazioni e risultati negli ultimi due mesi. Dopo il successo contro l’Udinese, datato 25 febbraio, la Samp ha attraversato un periodo di involuzione con le due rovinose sconfitte allo “Scida” per 4-1 e in casa contro l’Inter per 5-0, seguita dalla battuta d’arresto contro il Chievo per 2-1. Il successo contro l’Atalanta e il pari nel derby contro il Genoa avevano un po’ riacceso le speranze ma nelle successive cinque giornate sono arrivate due vittorie - contro Bologna e Cagliari - e tre sconfitte sui campi di Juventus, Lazio e Sassuolo. Dieci punti in dieci partite, una media di uno ad incontro. Una media troppo bassa che ha impedito che il sogno diventasse realtà.