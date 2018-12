Male l'Inter, Lozano la punisce. A San Siro è 0-1 al 45'

© foto di PHOTOVIEWS

0-1 all’intervallo nella sfida di San Siro tra Inter e PSV Eindhoven. Un errore di Asamoah è costato caro ai nerazzurri, puniti da Lozano. Nella ripresa servirà un cambio di marcia, magari con forze fresche dalla panchina.

AVVIO PIMPANTE DELL’INTER - Parte subito fortissimo l’Inter che nei primi 10 minuti fa capire al PSV che sarà una serata difficile. Prima il tiro-cross di Asamoah sul quale non arriva nessuno, poi lo splendido cross di Icardi al 6’ per Perisic che colpisce il palo e infine il colpo di testa di D’Ambrosio di poco a lato. All’ottavo un boato assordante, ma per il gol del Barcellona, che ha messo i nerazzurri momentaneamente al secondo posto nel girone.

VANTAGGIO PSV - Al 14’ minuto la doccia fredda. Palla persa da Asamoah sulla corsia destra degli olandesi, cross in messo di Bergwijn e colpo di testa di Lozano per lo 0-1. Un minuto più tardi serve tutto il riflesso in uscita di Handanovic che nega il raddoppio a De Jong, con la difesa nerazzurra in bambola e ancora frastornata dopo la rete subita.

TIMIDA REAZIONE - Nel successivo quarto d’ora, fino al 30’, l’Inter ha provato, con però poca lucidità, a riportare il risultato in parità, con alcune percussioni di Politano e Candreva sulla destra e con Perisic a sinistra. Il croato, al 29’ è stato bravo a trovare Icardi con un passaggio arretrato al limite dell’area ma l’argentino ha svincolato il pallone mandandolo nettamente a lato.

OCCASIONI PER DE VRIJ E PERISIC- Al 37’ palla gol per i nerazzurri: dagli sviluppi di un calcio d’angolo la palla finisce a centro area dove De Vrij per un soffio non riesce ad anticipare il difensore avversario e un minuto più tardi Ivan Perisic non è riuscito ad arrivare su un cross dalla destra e deviare in porta. Pericoloso ancora il PSV in contropiede poco dopo con Handanovic che ha deviato un tiro di Bergwijn in angolo.

POCHE IDEE, TANTA CONFUSIONE Nonostante l’arrembaggio nel finale di tempo l’Inter non è riuscire a creare occasioni nitide dimostrando di essere confusionaria e con poche idee. Servirà di più nella ripresa, altrimenti sarebbe inutile anche l’eventuale vittoria del Barcellona, che ha chiuso la prima frazione in vantaggio al Camp Nou contro il Tottenham.