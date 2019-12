Malinovskyi risponde a Di Carmine. Atalanta-Verona 1-1 all'intervallo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bel primo tempo al Gewiss Stadium fra Atalanta ed Hellas Verona, con le due squadre che dopo 45' si trovano sull'1-1.

Parte forte il Verona che grazie a una squadra corta e un pressing molto alto riesce a mettere in difficoltà l'Atalanta dal punto di vista della gestione del pallone. Ma nonostante i meriti degli uomini di Juric, è la Dea a rendersi pericolosa con maggiore continuità: soprattutto con Luis Muriel, che a cavallo del quarto d'ora si divora due clamorose palle gol a tu per tu con Silvestri.

Il Verona però come detto è più vivo che mai e al 23' trova il vantaggio con Samuel Di Carmine: dormita generale della difesa atalantina e rete dell'attaccante scaligero dopo una rimessa laterale battuta velocemente da Faraoni.

La Dea prova subito a reagire, ma la sorte si mette di traverso al 28' quando costringe Ilicic a lasciare il campo per problemi muscolari, al suo posto dentro Malinovskyi. Con lo sloveno fuori, le idee offensive passano tutte dai piedi del Papu, ma in due occasioni poco prima del 40' le sue conclusioni da fuori non impensieriscono Silvestri. E allora a rimettere il risultato sui giusti binari ci pensa proprio il nuovo entrato Ruslan Malinovskyi, bravo a trovare il pari al 44' con un grandissimo tiro di mancino dal limite dell'area che si infila all'incrocio dei pali della porta difesa da Silvestri. E dopo 2' di recupero l'arbitro Valeri fischia la fine del primo tempo sul risultato di 1-1.