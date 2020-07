Malinovskyi si procura il rigore del pari, Donnarumma neutralizza: Milan-Atalanta resta 1-0

Malinovskyi fa, Malinovskyi sbaglia. Dieci minuti dopo la rete del Milan, l’Atalanta ha subito l’occasione di pareggiare, su calcio di rigore col centrocampista offensivo. Dal dischetto, però, Malinovskyi colpisce potente ma non angolato: Gianluigi Donnarumma intuisce e vola a parare il terzo penalty del suo campionato, difendendo l’1-0 dei padroni di casa. La dinamica dell’azione che ha portato al rigore: proprio il numero 18 va a terra in area milanista su contatto con Gabbia. Non c’è fallo del difensore rossonero, ma arriva il brutto intervento di Biglia, che entra in maniera davvero rischiosa col piede sul polpaccio del fantasista ucraino. L’argentino se la cava col giallo