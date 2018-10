Malumore Schick: flop con la Roma, ok in Nazionale. Addio possibile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport spiega che Patrik Schick potrebbe lasciare la Roma. Il ceco non trova spazio ma in Nazionale segna e convince, come fatto contro la Slovacchia. Edin Dzeko è il titolare e Schick 'solo' la sua riserva, visto che l'esperimento da esterno destro non è riuscito. Lo stesso ex Sampdoria non è soddisfatto, a giugno potrebbe dunque partire ma difficilmente per i 40 milioni pattuiti col Doria che ha anche la percentuale sulla rivendita.