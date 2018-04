Man City campione di Premier: fra record e un trionfo annunciato

© foto di Imago/Image Sport

Tutto secondo previsione o quasi. Perché è vero che in Premier League non si può mai dare niente per scontato, ma la faraonica campagna acquisti del Manchester City, circa 300 i milioni spesi quest'anno, lasciava ben poche speranze agli avversari. Che pure avevano speso tanto e bene (chi più chi meno), ma la base di partenza della squadra di Guardiola era comunque superiore. E infatti la partenza a razzo ha chiarito subito quale fosse la squadra da battere. O da inseguire, visto che in realtà non c'è praticamente mai stata gara.

Successo alla prima contro il Brighton, poi l'inatteso pareggio con l'Everton alla seconda, quindi la storia: 18 successi di fila. Mai nessuno ci era riuscito in Premier. Mai nessuno, nei 5 principali campionati, ha mai avuto tanti punti (58 su 60 disponibili) dopo le prime 20 giornate. In pratica il 27 dicembre, giorno del successo sul Newcastle, gli Sky Blues avevano già 15 punti di vantaggio sulla seconda. Un abisso normalmente difficile da colmare, del tutto impossibile contro una schiacciasassi come la squadra di Guardiola. Ad inizio 2018 una piccolissima flessione col pareggio contro il Crystal Palace e la sconfitta in casa del Liverpool per 4-3, poi un altro filotto di 5 successi consecutivi per riprendere il cammino. La sconfitta nel derby con lo United ha solo rimandato le celebrazioni e impedito al City di festeggiare in casa degli storici rivali (e a Guardiola di alzare al cielo il trofeo davanti agli occhi di Mourinho). Il trionfo infatti è arrivato una settimana dopo, lo scorso sabato, in casa del Tottenham con buona pace di tutti. Perché in fondo, già dalla fine di dicembre, in Inghilterra sapevano già tutti come sarebbe andata a finire. Come conferma ci vengono incontro i numeri, il divario con lo United secondo: a livello di gol fatti il gap è di 30 reti.

Questi i numeri del Manchester City in Premier League dopo 34 giornate (la 31esima contro il Brighton deve ancora essere recuperata):

Vittorie: 28

Pareggi: 3

Sconfitte: 2

Gol segnati: 93

Gol subiti: 25

Vittoria più larga: 0-6 contro il Watford

Sconfitta più pesante: 3-4 contro il Liverpool