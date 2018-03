Man City, Guardiola blindato da un contratto XL e da risultati straordinari

© foto di Imago/Image Sport

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro dei principali allenatori delle big d'Europa: dalle 11.30, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei protagonisti

IL TREND - Dopo una prima stagione di ambientamento, Pep Guardiola ha decisamente preso per mano il Manchester City. Che ora è considerato da esperti veri e presunti come una delle migliori squadre a livello europeo. I numeri ci vengono incontro per descrivere la stagione dello spagnolo sulla panchina Citizens: 16 punti di vantaggio sullo United in Premier a 8 giornate dal termine. Quarti di Champions raggiunti senza problemi. In generale, nelle 47 partite stagionali fra tutte le competizioni, sono arrivate 40 vittorie, 4 sconfitte e 3 pareggi. Una fotografia che testimonia la concretezza che Pep è riuscito a dare ad una squadra da sempre troppo altalenante.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Impossibile, oggi, immaginare un futuro prossimo lontano dal Manchester City. Il contratto in scadenza nel 2019 regala ancora un buon margine di tranquillità ai dirigenti inglesi che comunque hanno già iniziato a parlare dell'eventuale prolungamento. Le parti stanno lavorando per portare la scadenza del contratto dello spagnolo al 2021 con 'sensibile' aumento dell'ingaggio fino a 22 milioni di euro.

Contratto fino al 30 giugno 2019

Stipendio: 18,5 milioni di euro

Permanenza: 100%