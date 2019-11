© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ricorso del Manchester City, contro l'indagine della UEFA per alcune violazioni del Fair Play Finanziario, ritenuto inammissibile dal TAS di Losanna. Con un comunicato lo stesso Tribunale Arbitrale dello Sport ha dichiarato: "Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha emesso la sua decisione nell’ambito della procedura arbitrale tra Manchester City FC Ltd. (MCFC) e la Union Européenne de Football Association (UEFA) in relazione all’appello presentato al TAS dal Manchester City contro le decisioni emesse dalla Camera investigativa dell’UEFA Club Financial Control Body il 15 maggio 2019. L’appello era principalmente diretto contro la decisione presa dalla Camera investigativa della UEFA CFCB in merito alla presunta non conformità del Manchester City ai regolamenti UEFA sulle licenze per club e il fair play finanziario. Nella sua decisione del 15 maggio 2019, la Camera investigativa ha deciso di sottoporre la questione alla Camera arbitrale della UEFA CFCB e di raccomandare l’imposizione di una sanzione al club".

Adesso la palla passa dunque al TAS di Losanna che potrebbe anche escludere il Manchester City dalle coppe europee nella stagione 2020/21.