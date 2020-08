Man City-Lione 0-1 al 45'. I francesi si difendono e colpiscono con Cornet

Lione a sopresa in vantaggio alla fine del primo tempo al "José Alvalade" di Lisbona contro il Manchester City. Decide momentaneamente una rete di Maxwel Cornet, al suo primo centro in questa Champions League.

Guardiola scende in campo con un 3-5-2 con la novità Eric Garcia al centro della difesa. Fuori Foden con Sterling (alla 50esima partita in Champions League) e Gabriel Jesus a comporre il tandem d'attacco. Rudi Garcia non cambia la squadra che ha strappato la qualificazione contro la Juventus. E fin qui la scelta paga: il Lione lascia sfogare il Manchester City, che tiene il pallino del gioco ma non riesce a sfondare, nonostante le incursioni di Cancelo e un De Bruyne onnipresente. I mastini francesi limitano i danni e quando non ci arrivano ci pensa Anthony Lopes che riesce a superarsi.

Rudi Garcia cerca di sfruttare quando possibile le ripartenze e una di esse è propizia: lancio dalla difesa di Marçal che innesca la velocità di Toko Ekambi. Il camerunese si porta a spasso Eric Garcia e serve un liberissimo Cornet che apre il piatto sinistro e mette in rete al 24'. Il City riprende a giocare ma sono attacchi che vengono prontamente rimbalzati da un Lione che difende in modo compatto e ordinato. E alla fine del primo tempo mantiene il vantaggio.