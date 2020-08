Man City-Lione 1-1 al 69': De Bruyne riporta in parità l'incontro

Kevin De Bruyne pareggia i conti per il Manchester City al 69'. Rodri imbecca Sterling sull'out sinistro con l'attaccante che va sul fondo, sterza e lascia sul posto Denayer. Assist a centro area per De Bruyne che piazza il pallone sull'angolino più lontano: 1-1. Secondo gol per il belga in questa edizione.