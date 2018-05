Man City, pronto il regalo per il rinnovo di Pep: si chiude per Jorginho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il rinnovo milionario, il Manchester City è pronto a regalare a Pep Guardiola il primo acquisto per la prossima stagione: come riporta il Daily Telegraph, infatti, è vicina la chiusura per il centrocampista del Napoli Jorginho per una cifra intorno ai 50 milioni di sterline.