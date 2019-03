© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manchester City, PSG e Liverpool. Tre club che restano interessanti a Lorenzo Insigne, malgrado abbia perso la via del gol. Le prestazioni restano positive, così in estate non sarebbe da escludere - scrive La Gazzetta dello Sport - un'asta tra questi tre top club. Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di cederlo, ma ha già fissato un prezzo di base: 100 milioni. Solo così si siederà a tavolino nel caso in cui qualcuno dovesse farsi avanti sul serio.