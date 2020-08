Man City-Real Madrid 1-1 al 45'. Benzema risponde a Sterling: giochi ancora aperti

Una bella partita, nonostante sia calcio d'agosto. Manchester City e Real Madrid non deludono le aspettative in questo primo tempo del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Guardiola scende in campo decisa a chiudere la pratica il prima possibile, forte del successo al Bernabeu all'andata. Il trio offensivo, composto da Foden-Gabriel Jesus-Sterling pressa subito i difensori madrileni che cercano di far partire dal basso l'azione. Una strategia condotta da entrambe le squadre e che comporta dei rischi: e infatti dopo 9' Varane perde il pallone a due passi dalla porta, con Gabriel Jesus bravo a vincere il contrasto e servire Sterling che a porta vuota appoggia in rete e ringrazia. Real Madrid che non muore mai, anche se continua a soffirre dietro anche a causa dell'assenza di Ramos, squalificato. Davanti però c'è classe a volontà e anche in condizioni come quelle attuali c'è sempre qualcuno in grado di estrarre il coniglio dal cilindro. Ederson compie due parate su Benzema e Hazard, ma non può nulla sull'incornata del centravanti francese (28'), che si fa trovare pronto su un traversone di Rodrygo. Il brasiliano nella circostanza è eccezionale a confezionare l'assist in un mix di tecnica e velocità. Senza esclusione di colpi il finale di gara con un De Bruyne ispirato e un Cancelo che prende coraggio sulla sinistra. La scarsa mira del City salva il Real, ancora in corsa per il colpaccio.