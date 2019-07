© foto di Dimitri Conti

Il Manchester United ha presentato ufficialmente le nuove maglie da trasferta per il 2019/20, una divisa che presenta un colore giallo-oro, con le bordature ed i dettagli invece in nero. I Red Devils, indirettamente, sembrerebbero aver anche fornito qualche indizio di mercato, dato che tra i vari modelli scelti per posare con le nuove divise non si vede Romelu Lukaku, attaccante al centro del mirino dell'Inter. C'è invece Paul Pogba, conteso soprattutto tra Juventus e Real Madrid.