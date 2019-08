© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La trattativa per il trasferimento di Romelu Lukaku all'Inter sembra davvero in via di definizione, così il Manchester United ha subito individuato il sostituto del centravanti belga. Secondo El Chiringuito TV, i Red Devils sarebbero disposti a pagare l'importo della clausola rescissoria di Iñaki Williams, attaccante in forza all'Athletic Club: la società inglese è pronta a versare 88 milioni di euro nelle casse del club basco.