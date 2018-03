Man United, Mou a rischio zeru tituli. Ma il futuro è ancora a Old Trafford

© foto di imago sportfotodienst

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro dei principali allenatori delle big d'Europa: dalle 11.30, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei protagonisti

IL TREND - Dopo il successo in Europa League dello scorso anno, José Mourinho è incappato in una stagione piuttosto negativa sulla panchina del Manchester United. La Premier è oramai andata, troppo ampio il divario dal Manchester City. L'eliminazione dalla Champions per mano del Siviglia è fresca e ancora cocente e proprio per questo l'unica ancora di salvezza per la stagione sembra essere l'FA Cup.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Poche settimane prima dell'eliminazione dalla Champions League, il Manchester United aveva annunciato il rinnovo dello Special One fino al 2020 con opzione per un ulteriore anno. Per questo immaginare oggi un addio a fine stagione è esercizio abbastanza complicato. Anche perché lo stipendio da nababbo del portoghese lo mette al riparo da eventuali idee di esonero.

Contratto fino al 30 giugno 2020 più opzione per un'ulteriore stagione.

Stipendio: 17,5 milioni di euro più ulteriori 10 milioni derivanti dagli sponsor (soprattutto Jaguar, Adidas e Heineken) che contribuiscono al suo stipendio.

Permanenza: 90%