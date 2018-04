Man. United, Mourinho: "Ancora quattro punti per arrivare secondi"

Risultato finale: Manchester United-Arsenal 2-1

Qualificazione matematica in Champions League per il Manchester United, oggi vittorioso a Old Trafford contro l'Arsenal. Per la gioia di José Mourinho, che comunque ammette che il 2-1 finale è severo per gli avversari: "Penso che se la gara fosse finita in parità, non sarebbe stato ingiusto. Penso che abbiano fatto una buona partita, siamo stati un po' fortunati a segnare negli ultimi due minuti, ma è anche vero che siamo stati migliori negli ultimi 20. Abbiamo cercato di vincere e abbiamo avuto più occasioni da gol negli ultimi 20-25 minuti, ma alla fine abbiamo conquistato i tre punti che hanno 'ucciso' la storia della Champions League. Giocheremo lì la prossima stagione, siamo nella top-four, ma abbiamo ancora bisogno di quattro punti per finire secondi, la posizione che vogliamo".