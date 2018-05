Man. United, Mourinho: "Ci è mancata fortuna e presenza in area"

Risultato finale: Chelsea-Manchester United 1-0

Finale di FA Cup amara per il Manchester United, sconfitto 1-0 dal Chelsea a Wembley. Per la delusione di José Mourinho, che ai microfoni di Fox Sports analizza a suo modo l'esito della sfida: "Cosa ti devo dire? Non credevo mi avresti domandato questo... Penso che avresti dovuto domandarmi perché la mia squadra non ha vinto. Ci è mancata un po' di fortuna, costanza in altre situazioni ma anche presenza in area che non abbiamo avuto senza Lukaku e Fellaini. Contro una squadra che difende con nove giocatori devi avere presenza in area, abbiamo provato di tutto, anche cercando le penetrazioni e lasciando solo Smalling in difesa a fine partita. Avevamo bisogno giocatori forti contro Bakayoko, Cahill e Rudiger, sicuramente ci è mancato questo".