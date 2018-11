Man United, Mourinho: "La Juve? Non sarà una partita cruciale per noi"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Manchester United, José Mourinho, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus parlando anche della situazione del girone H e del rapporto con Pogba: "Non sarà una partita cruciale per noi. Toccherà affrontare Young Boys e Valencia. Domani, ovviamente, non sarà una gara da sottovalutare. Non vogliano perdere, giocando al meglio e rimanendo in partita. Per quanto riguarda la Champions, non importa cosa accadrà qui o a Valencia. Ripeto: ci saranno ancora due partite, che affronteremo lottando fino all'ultimo minuto. Non voglio pensare a cosa arriverà dopo. Il rapporto di Pogba con me? Parla la stampa, parla Paul. L'importante è quello che dico io: è un buon rapporto, tra giocatore e allenatore".