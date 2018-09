Man United, Mourinho: "Mai pensato a CR7. Esonero? Ma quando mai..."

© foto di Imago/Image Sport

Un inizio stentato in Premier League che ha fatto storcere la bocca a molti tifosi. La panchina di José Mourinho al Manchester United nelle scorse ore non sembrava più così salda, anche se lo stesso Special One non crede all'ipotesi esonero, come si legge su La Gazzetta dello Sport: "L'esonero? Ma quando mai, con quello che gli costo. La Juventus? Ha comprato Cristiano Ronaldo per vincere la Champions. E' una delle squadre più forti in Europa, ma contro lo United dovrà soffrire. Quanto a Cristiano, non ho mai pensato a riportarlo a Manchester".