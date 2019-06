Man United, Pogba a colloquio con Solskjaer per spingere la cessione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba vuole lasciare il Manchester United questa estate e spingerà per farlo. Secondo quanto riporta il The Sun nei prossimi giorni il centrocampista francese terrà dei colloqui con Ole Gunnar Solskjaer per chiedergli di convincere Woodward a favorire la sua cessione. Pogba avrebbe già informato i suoi compagni di voler cambiare aria ma l'amministratore delegato del club inglese sembra restio a cedere il centrocampista. Tuttavia Pogba è convinto che Solskjaer possa aiutarlo in questa sua scelta e spera di rivolvere la questione prima della partenza per l'Australia. Real Madrid e Juventus restano i due club maggiormente interessati al giocatore ma lo United vuole 150 milioni per la sua cessione.