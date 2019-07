Man United-Pogba, braccio di ferro può risultare fatale per il club inglese

© foto di Imago/Image Sport

Ultime ore di vacanza per Paul Pogba - sottolinea Tuttosport -, atteso a Manchester domani quando dovrebbe avere luogo il colloquio con il tecnico Ole Solskjaer cui rinnoverà la volontà di andarsene. I Diavoli Rossi non abbassano le pretese sul campione, anche se potrebbero rivedere al ribasso i 150 milioni di euro richiesti. Sullo sfondo rimane l'interesse attivo del Real Madrid e quello guardingo, ma più scettico, della Juventus.

Bale e Dybala - La differenza è sostanziale: mentre gli spagnoli non hanno le contropartite adeguate (Bale non interessa allo United), la Juve avrebbe la carta Dybala da giocare, però la destinazione, dopo il declassamento del club in Europa League, non è granché interessante (tutt'al più l'argentino potrebbe valutare il Bayern).

Rischio parametro zero - Se da una parte la soluzione più probabile è che Pogba nonostante i capricci finirà per restare, dall’altra lo United sa che in questo modo rischia di perdere il giocatore tra due anni (è in scadenza 2021) a parametro zero. La mossa spetta a Ed Woodward: il vicepresidente esecutivo sa che se non abbassa il prezzo il suo braccio di ferro può risultare vincente nel breve, ma disastroso nel lungo periodo.