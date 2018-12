Man United-PSG agli ottavi, Pogba il grande sogno di Neymar e Al-Khelaïfi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il possibile ritorno alla Juventus, ma anche i flirt datati con Barcellona e Paris Saint-Germain. Sono mesi di riflessione per Paul Pogba, tormentato dai dissidi col suo allenatore Mourinho e incapace di ripagare l'importante investimento fatto dal Manchester United per riportarlo alla base nella scorsa stagione (circa 105 milioni di euro).

L'estate in arrivo sembra così già il momento giusto per dire addio in maniera definitiva ai Red Devils in cerca del riscatto ad altissimi livelli. E, se il cuore dice Juve e la mente Barcellona, il Paris Saint-Germain per un alfiere dei Bleus quale Pogba non potrà mai essere una squadra come le altre. A Parigi, d'altronde, il suo grande amico Neymar lo aspetta da tempo a braccia aperte, mentre il patron Al-Khelaïfi è pronto a ricoprirlo d'oro e nuove responsabilità.

Intanto, un assaggio del Parc des Princes arriverà a breve agli ottavi di Champions League, nel ritorno in programma il prossimo 5 marzo. Pogba sfida il PSG, dunque. Sarà l'ultima gara da avversari?