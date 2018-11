Man United, Rashford: "Abbiamo imparato tanto dalla Juve all'andata"

Fonte: tuttojuve.com

© foto di imago sportfotodienst

In un'intervista rilasciata al sito ufficiale del club inglese, l'attaccante del Manchester United Marcus Rashford ha parlato della sfida contro la Juventus tornando sulla lezione dell'andata: "L'andata è stato un match con molte lezioni. Una gara in cui avremmo potuto perdere 2-0, pareggiare la partita 1-1 o vincere la partita 2-1. Penso che abbiamo iniziato troppo tardi ad attaccare ma abbiamo imparato dai nostri errori e questa volta ci riproveremo. Su Cristiano Ronaldo? La cosa che mi ha davvero aperto gli occhi è che ricordo quando è arrivato era probabilmente uno dei più grandi talenti che abbiamo visto allo United per molto tempo; avere lui e Wayne Rooney nella stessa squadra è stato fantastico se penso agli anni scorsi. Ma il modo in cui ha sostenuto la sua carriera e si è migliorato anno dopo anno è semplicemente incredibile. La gente non lo fa alla sua età, le persone di solito vanno verso la fine della loro carriera e il loro livello inizia a scendere un po ', ma lui è semplicemente andato sempre su, su e su. Per me non c'è ispirazione più grande nel calcio. Potrei parlare per molti giovani giocatori e tifosi dello United che hanno assistito alla squadra quando era qui e la maggior parte di noi lo ha seguito mentre è andato avanti nella sua carriera ed è questo che rende speciale lo United. Una volta che giochi per questo club, diventi parte di questa famiglia anche se vai da un'altra parte. C'è sempre qualcosa che rimane nel tuo cuore, lo abbiamo quando Cristiano è tornato all'Old Trafford".