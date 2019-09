Manaj è dell'Albacete ma l'Inter mantiene dei diritti sull'attaccante

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rey Manaj è un calciatore dell'Albacete dallo scorso 1° luglio dopo una buona stagione in Liga 2 con gli spagnoli che hanno deciso di riscattarlo con l'Inter che non ha esercitato il diritto di recompra. Ma, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, il 'controllo' dell’Inter sul centravanti albanese non è finito, dato che permane ancora un diritto di riacquisto sul cartellino per le prossime stagioni sportive (il contratto di Manaj con l’Albacete scade nel giugno del 2024).