Manca Icardi, ma non si nota. Lautaro sempre più importante per l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Milan-Inter 2-3 3' Vecino (I), 51' De Vrij (I), 57' Bakayoko (M), 68' rig. Lautaro (I), 71' Musacchio (M)

La vittoria per 3-2 nel derby rappresenta un nuovo inizio per l'Inter di Luciano Spalletti. In tanti davano i nerazzurri sfavoriti nel derby contro il Milan, visto il recente momento vissuto dalle due formazioni. Invece una sfida simile dà sempre nuove motivazioni, lo sa bene la squadra nerazzurra che è parsa assolutamente rigenerata dopo le ultime difficili apparizioni. Manca sempre l'ex capitano, Mauro Icardi, ma Lautaro Martinez si dimostra sempre più a suo agio nel fronte offensivo di Spalletti. Forse il Toro è uno dei pochi ad aver avuto benefici dall'esclusione di Maurito. Il giovane sudamericano lotta su ogni pallone, si fa vedere spesso e volentieri in area avversaria e questa sera s'è dimostrato freddo dagli undici metri. Sorride Spalletti per il controsorpasso ai danni dei cugini ma anche per la costante crescita di Lautaro, sempre più leader dell'attacco. A prescindere da quanto accadrà nella vicenda Icardi.