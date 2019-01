© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zero a zero a fine primo tempo fra Cagliari e Atalanta. Partita bella fra due formazioni che giocano a viso aperto: grandi occasione per gli isolani fra la mezz'ora, con Faragò, e poi al quarantacinquesimo con Padoin. In entrambe le circostanze è Palomino a salvare sulla riga. In generale c'è più Atalanta, con un palo di Ilicic e una traversa di Gomez, più qualche opportunità sparsa qui e là.