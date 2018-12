Manchester, andata e ritorno. Inizia la terza era del manager Solskjaer

FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A: Chiellini new entry , orrore Calhanoglu

Cristiano Ronaldo saldo al comando della classifica di rendimento di Serie A. Il portoghese tiene a distanza Gervinho, mentre avanza Fabio Quagliarella che come il vino migliora. New entry Giorgio Chellini, che raggiunge il numero minimo di partite a voto e si porta in quarta posizione...