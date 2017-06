Manchester City, arriva Dani Alves: con Guardiola per vincere ancora

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo un’annata da dimenticare, conclusasi senza nemmeno un trofeo all’attivo e con l’unica soddisfazione del terzo posto, che vale la Champions League, il Manchester City si prepara a ripartire con una squadra ancora più forte, che possa dare del filo da torcere al Chelsea in Premier League e magari riuscire finalmente a portare a casa la tanto agognata coppa dalle grandi orecchie. Dopo Bernardo Silva ed Emerson, costati complessivamente quasi 90 milioni di euro, Pep Guardiola si aspetta ancora qualche altro rinforzo dal mercato: Benjamin Mendy, Alexis Sanchez e soprattutto Dani Alves.

Il laterale della Juventus è il grande sogno dell’ex tecnico del Barcellona, cui è legato da una grande amicizia proprio dai tempi della militanza blaugrana. Assieme hanno vinto due Champions League e intendono proseguire la loro striscia vincente anche in Inghilterra. Dani Alves potrebbe tra l’altro arrivare a Etihad a costo zero, visto che in questi giorni sta discutendo assieme al club bianconero la risoluzione del suo contratto.

Se il Manchester City si aspetta da lui un bonus di esperienza, soprattutto a livello internazionale, Dani Alves intende trovare in Premier League nuove motivazioni, visto che la Serie A non sembra stimolarlo a sufficienza. Il brasiliano lascia l’Italia dopo una stagione con alti e bassi, dopo aver patito un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi nella prima parte dell’annata appena conclusa, mentre nei mesi finali la sua condizione fisica è parsa in crescendo. In mezzo, soprattutto nelle ultime settimane, qualche dichiarazione che non è piaciuta ai tifosi e alla dirigenza, forse un modo per mettere pressione alla Juventus per lasciarlo andare. Così sarà. Guardiola lo aspetta, per vincere ancora insieme.