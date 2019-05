© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivato Conte, per l'Inter si prospetta un mercato ricco di colpi interessanti. Ne arriverà almeno uno, se non due, in mezzo al campo, e fra i nomi che gli uomini mercato nerazzurri stanno valutando in prima fila c'è quello di Ilkay Gundogan, centrocampista tedesco in forza al Manchester City. Secondo quanto rivelato dal The Sun, è lo stesso centrocampista a star valutando per primo il suo futuro nella squadra allenata da Guardiola: visto il contratto in scadenza nel 2020, l'ex Dortmund parrebbe orientato a lasciare i blu di Manchester, forse già in estate. Nonostante l'accordo ancora in vigore, il City sarebbe addirittura disposto a lasciar partire il centrocampista gratuitamente, visto che fu pagato solo 20 milioni tre estati fa: questo quanto sostiene il giornale inglese, da vedere in tal caso quali sarebbero le richieste del giocatore con l'Inter che comunque continua a monitorare la situazione. Lo riporta Fcinternews.it.