Manchester City, Sané medita l'addio: c'è la Juventus sulle sue tracce

© foto di Imago Sportfotodienst

Non sembra in discesa la strada per il rinnovo fra Leroy Sané e il Manchester City. Secondo quanto riportato da RaiSport il giocatore tedesco sarebbe scontento dello scarso minutaggio riservatogli da Pep Guardiola tanto da meditare l'addio. Su di lui ci sono Bayern Monaco e Juventus.