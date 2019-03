© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quinto gol del Manchester City contro lo Schalke 04. Non si fermano più gli uomini di Guardiola che hanno calato il pokerissimo con Bernardo Silva, chiudendo ancor di più la partita e il discorso qualificazione, visto che i tedeschi dovrebbero segnare sei gol in 18' per andare ai quarti di finale.