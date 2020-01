© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come rivelato dal Mirror il Manchester United sarebbe pronto a cedere il centrocampista Paul Pogba in questa finestra di mercato, anche se a un prezzo molto elevato: 150 milioni di sterline. Questa è stata la decisione presa dalla dirigenza dei Red Devils per il francese arrivato tre stagioni fa per 90 milioni di sterline dalla Juventus.

Proprio il club italiano, e il Real Madrid, sono da tempo sulle tracce di Pogba, ma non è detto che vogliano o possano investire tanto a gennaio per acquistare il suo cartellino, mentre è più probabile che i due club attendano l’estate per fare la loro mossa. La sensazione, secondo il quotidiano britannico, è che Pogba alla fine chiuda la stagione con lo United per poi cambiare aria in estate.