Il Manchester United studia Nicolò Zaniolo. Un emissario del club inglese, spiega Il Messaggero, era presente a Palermo per visionare il calciatore. Un blitz a buon fine che ha compreso anche la prestazione di Sandro Tonali del Brescia. Per quanto riguarda Zaniolo, i contatti tra club sono già in corso per il riscatto di Chris Smalling e la pista potrebbe presto diventare preferenziale in caso di addio alla Capitale.