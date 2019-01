Manchester United, con l'addio di Mou si raffredda la pista Milenkovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si raffredda la pista Nikola Milenkovic per il Manchester United. Come riportato da ESPN infatti, dopo l'addio di Josè Mourinho, primo sponsor del centrale della Fiorentina, i Red Devils avrebbero cambiato le proprie priorità sul mercato. Solskjaer è contento degli uomini che ha a disposizione, per questo il discorso relativo al difensore centrale è rimandato al termine della stagione, quando il Manchester United cercherà di strappare Kalidou Koulibaly al Napoli o Milan Skriniar all'Inter.