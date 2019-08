Manchester United-Dybala, ingaggio e commissioni complicano l'affare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le richieste di Paulo Dybala rischiano di far saltare il trasferimento di Romelu Lukaku alla Juventus. Come si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport infatti, dalla Juventus filtra sempre più pessimismo, viste le difficoltà nel trovare un accordo tre i Red Devils e la Joya. Tra i due club c’è intesa su tutto, il nodo sono le commissioni per l’agente del giocatore, Jorge Antun, unite ai diritti d’immagine, che preoccupano molto lo United. Secondo fonti inglesi, la richiesta di 15 milioni di euro da parte del procuratore ha irrigidito il club. In più resta la distanza tra gli 8,5 milioni di euro di ingaggio offerti dal Manchester e i 10 chiesti dall’argentino.