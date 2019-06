Manchester United, fissato il prezzo di Pogba: costa 167 mln, Real in pole

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo le ultime indiscrezioni del tabloid Mirror, il Manchester United avrebbe fissato il prezzo di Paul Pogba. Il club inglese infatti chiederà almeno 150 milioni di sterline, circa 167 milioni di euro per il giocatore francese che piace a Real Madrid e Juventus. Secondo gli inglesi il club spagnolo è in pole per assicurarsi il centrocampista che dunque lascerà Manchester solo se verranno soddisfatte le richieste dei Red Devils.