Manchester United-Juve, abbraccio Pogba-Agnelli prima della gara

Juventus avanti a Old Trafford: c'è la firma di Paulo Dybala

Juventus in vantaggio all'Old Trafford: ad aprire la gara al Teatro dei Sogni è la Joya, Paulo Dybala. Azione dalla destra di Cristiano Ronaldo, Cuadrado non ci arriva mandando fuori tempo Smalling, la palla resta in area e l'argentino trafigge comodamente di piatto De Gea. E' 0-1...