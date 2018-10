Manchester United, la Juventus su De Gea preoccupa Mourinho

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Negli ultimi giorni in Inghilterra si parla molto della possibilità che David De Gea lasci il Manchester United a parametro zero alla fine della stagione per firmare con la Juventus. José Mourinho sarebbe molto preoccupato da questa possibilità, considerando fondamentale la presenza del portiere spagnolo per il progetto dei Red Devils. A riportarlo è il Sun.