Manchester United, le mosse di gennaio spingono Pogba alla Juventus

Dopo aver condotto un mercato estivo sottotono, il Manchester United sembra in procinto di mettere sul piatto un importante budget da oltre 100 milioni per gennaio. Tanti, ma che potrebbero non bastare per sistemare l'intera squadra con un giocatore per ruolo, imponendo quindi una cessione di peso. A quel punto - sottolinea Tuttosport - Paul Pogba diventerebbe l'indiziato numero uno. Ieri le voci più insistenti non sono state quelle relative a Victor Wanyama, 27enne centrocampista del Tottenham. Il suo eventuale arrivo, assieme all'altro obiettivo emerso nelle ultime ore, Asensio, potrebbe aprire uno scenario nuovo. I due nomi non sono casuali, e riportano a due ruoli ricoperti guardacaso da Pogba nelle ultime partite. Il francese ha giocato per lo più da mediano accanto a Matic, mentre sabato contro l'Everton si è adattato a stare dietro a Lukaku. Con Wanyama Mourinho troverebbe il mediano difensivo per affiancare il serbo, che da solo non riesce a difendere efficacemente. Con Asensio invece metterebbe un giocatore di maggiore consistenza (e velocità) nella batteria degli attaccanti. Pogba, la cui richiesta di cessione rimane sulla scrivania di Woodward - si legge - è ormai un equivoco tattico per lo United. Situazione paradossale, anche perché da quando c'è Mourinho è pur sempre il giocatore più decisivo per gol e assist.