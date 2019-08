Manchester United, Lukaku out dai convocati per la sfida col Milan

© foto di Dimitri Conti

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani a Cardiff contro il Milan. Non c'è Romelu Lukaku, che si avvicina sempre di più alla Juventus, sempre che Paulo Dybala accetti il trasferimento in Premier League. Questo l'elenco completo:

Portieri: De Gea, Romero, Grant;

Difensori: Dalot, Jones, Lindelof, Rojo, Shaw, Smalling, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Young;

Centrocampisti: Fred, Angel Gomes, James, Lingard, Mata, Matic, McTominay, Pereira, Pogba;

Attaccanti: Chong, Greenwood, Martial, Rashford.