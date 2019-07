Manchester United, Lukaku salterà anche il match contro il Tottenham

© foto di Imago/Image Sport

Romelu Lukaku salterà anche il match tutto inglese contro il Tottenham, valevole per l'International Champions Cup. Ole Gunnar Solkjaer, tecnico dei red devils, ha confermato in conferenza stampa l'assenza del calciatore belga: "Si è infortunato durante l'allenamento. Non è nulla di grave, ma ha lavorato comunque in palestra". I nerazzurri dovranno accelerare comunque i tempi per poter arrivare all'attaccante, visto che il mercato inglese chiuderà prima di quello italiano.