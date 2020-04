Manchester United, messaggio alla Juve: non esercitata l'opzione sul rinnovo di Pogba

vedi letture

Il Manchester Evening News spiega che il Manchester United ha deciso di non attivare la clausola per prolungare di un ulteriore anno il contratto di Paul Pogba. Attualmente l'accordo del Polpo è fino al 2021 e il giornale inglese spiega che il club non ha assolutamente attivato la clausola che avrebbe a disposizione a riguardo. Un messaggio in ottica addio a Real Madrid e Juventus.