Manchester United, Mourinho: "Gesto finale? 90' di insulti per me e Inter"

© foto di www.imagephotoagency.it

José Mourinho, tecnico del Manchester United, ha commentato così la vittoria per 2-1 in casa della Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Il gesto finale allo stadio? Sono stato insultato per novanta minuti. Sono arrivato qui per fare il mio lavoro, non ho offeso nessuno. La gente non può insultare la famiglia, la mia e quella interista. Abbiamo fatto una partita fantastica, al nostro massimo livello, e non possiamo fare meglio di così. La Juventus ha un potenziale diverso dal nostro, ma noi dal 1' abbiamo cercato la fortuna che è arrivata nei minuti finali".

I cambi sono stati determinanti...

"In casa non siamo stati bravi. Allegri nel finale ha messo Barzagli per controllare, ma noi abbiamo creato quelle due punizioni che sono state determinanti ai fini della vittoria finale".

Nel primo tempo non avete giocato benissimo. Non crede?

"Siamo partiti con un centrocampo statico, cercando di dare libertà a Sanchez. Martial sta giocando bene, Lingard è uno creativo. L'ingresso in campo di Mata era per crossare. Abbiamo vinto la partita, anche se il pareggio sarebbe stato più giusto. Per noi i tre punti sono importantissimi".