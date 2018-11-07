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Serie A

Manchester United, Mourinho sul suo gesto: "E i 94 minuti di insulti?"

07.11.2018 23:33 di Marco Frattino  Twitter:    articolo letto 7425 volte
Manchester United, Mourinho sul suo gesto: "E i 94 minuti di insulti?"

Josè Mourinho, tecnico del Manchester United, ha parlato attraverso il microfono di Rai Sport dopo aver battuto la Juventus a Torino.

E' successo di tutto negli ultimi minuti. Come commenta il suo gesto finale? "Non si parla di 94' di insulti, ma soltanto del mio gesto. Ci sono stati 94' di insulti per spingermi a fare quel gesto, io non ho offeso nessuno".

La Juve ha avuto l'occasione di chiudere la gara. "Ha avuto occasione di chiudere la gara. I bianconeri hanno realizzato un gol fantastico con Ronaldo, con un assist bellissimo di Bonucci. Potevano chiudere la gara, noi siamo riusciti a sopravvivere e i cambi hanno poi svoltato la partita. Abbiamo messo in campo altri elementi, per la Juve è stato difficile reagire. Fellaini è forte, abbiamo giocato bene nel finale. Abbiamo avuto due palle inattive, abbiamo vinto offrendo una prestazione buona contro una squadra molto forte".

La classifica? "Abbiamo bisogno di tre punti per qualificarci. Giocheremo in casa contro lo Young Boys, se vinciamo sarà fatta. Abbiamo vinto due gare fuori casa, bisogna fare punti in casa per non complicarci la vita".

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