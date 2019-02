Manchester United, occhi in serie A secondo i tabloid

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le notizie che arrivano dall’Inghilterra spesso coinvolgono profili del nostro campionato per quanto riguarda scenari di calciomercato. È il caso del Manchester United, che secondo quanto riportato da The Mirror starebbe valutando la possibilità di una vera e propria restaurazione in vista della prossima stagione. Per la retroguardia, il tabloid identifica i profili di Koulibaly e Milenkovic alla stregua dei più quotati. A lato della possibilità alternativa rappresentata da Lucas Hernandez per andare a completare il reparto. Fantasia e qualità, invece, potrebbero essere assicurate dallo

Juventino Douglas Costa: il brasiliano rappresenta infatti un obiettivo concreto per la costruzione dello United che verrà.